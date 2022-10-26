Единый консультативный инсультный центр появится в Казахстане

В Казахстане проведут модернизацию онкологической службы, запустят единый консультативный инсультный центр, а также построят Национальный центр детской онкологии и гематологии. Такие обещания дал президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник в своем республиканском штабе, представляя предвыборную программу.

«Мы проведем модернизацию онкологической службы, запустим единый консультативный инсультный центр. По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи», - пообещал Токаев.

Он заверил, что системное развитие получит телемедицина, а доля отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана будет доведена до 50%.

«Через внедрение цифровых решений снизится отчетность врачей, а каждому гражданину будет обеспечен полный доступ к информации о его здоровье», - заверил глава государства.

В целом, подчеркнул он, одной из важных задач государства является улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни граждан. Поэтому в стране будет усилена подготовка медицинских специалистов и профилактическая работа.

«Качественная медицинская помощь будет оказана в каждом городе, райцентре и крупных селах. Это один из важнейших приоритетов создания справедливого Казахстана», - добавил Токаев.

Президент также пообещал увеличивать средства, выделяемые на сектор здравоохранения. В частности, в 2027 году их объем должен достигнуть 5% от ВВП.