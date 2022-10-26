Токаев обещает установить настоящую политическую конкуренцию

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе обещает установить настоящую политическую конкуренцию. Об этом он заявил, выступая в республиканском штабе.

«Мы установим традицию настоящей политической конкуренции. Мы создадим передовую избирательную культуру. Мы создаем условия для цивилизованной дискуссии между партиями и общественного обсуждения. Все институты гражданского общества будут играть важную роль в новой политической системе», - пообещал он.

Он также отметил, что отныне вся национальная идеология будет пронизана «идее справедливости».

«Скажу прямо: в нашей стране накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, выросло недоверие граждан к государству и власти. Это тормозит устойчивое развитие нашего государства, ограничивает созидательные возможности нации. Теперь идея справедливости в нашей государственной политике станет самой главной. Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей справедливости. Идея справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия», - заявил Токаев.

Вместе с тем он считает, что без общества невозможно реализовывать планы и проводить реформы, поскольку «главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди». И, чтобы построить Справедливый Казахстан, государство перейдет к новой политике, основанной на взаимоувязанных принципах.

«Государственные служащие не должны быть склонны к пламенным лозунгам и вульгарным словам. Они должны работать максимально эффективно и продуктивно. Людям не нужны фантастические планы. Вам даже не нужны причудливые речи. Чего люди ждут, так это реальных решений и эффективной работы. Поэтому повышение благосостояния всех людей становится основным направлением деятельности чиновников. Этим измеряется их профессиональная деятельность. Ведь это наша национальная цель. То, что говорят лидеры, является законом. Интересы народа и государства должны стоять на первом месте», - отметил президент.

«Сегодня Казахстан ощущает на себе влияние кризиса на мировом рынке, глобальной продовольственной инфляции, сложной ситуации в международных отношениях. Поэтому реформы должны быть продолжены. Построение Справедливого Казахстана – моя главная миссия на посту президента. У нас есть конкретный план действий, имеются все необходимые ресурсы и, самое главное, бесценный капитал – ответственные граждане страны. Для достижения этой цели будут направлены усилия государственного аппарата и всего гражданского общества. Если будем работать вместе, то выполним все поставленные задачи, увидим реальный результат совместной работы. Только тогда повысится благосостояние граждан, улучшится их жизнь, обновится наша экономика, модернизируется наша политическая система», - заключил президент.