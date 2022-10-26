В ближайшие три года в Казахстане будут максимально развивать сельское хозяйство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе обещает в ближайшие три года максимально уделить внимание сельскохозяйственным территориям и развивать в первую очередь орошаемое земледелие.

«Сельское хозяйство станет новой движущей силой экономики страны. Следующие три года будут посвящены максимальному развитию сельских территорий. Мы продолжим работу по возвращению пустующих земель в собственность государства полным ходом», - сказал Токаев в республиканском штабе.

Он напомнил, что принята комплексная программа развития сельских территорий, а сельскохозяйственные кооперативы, которые создаются по всей стране, включают в себя половину личных подсобных хозяйств.

«В сфере сельского хозяйства будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест. В целом на развитие кооперативов из бюджета направляется более 1 трлн тенге», - сказал Токаев.

За счет этого, по его словам, появляется возможность избавиться от лишних посредников и увеличить доходы сельских тружеников.

«Основным направлением станет развитие орошаемого земледелия, а его общий объем удвоится. Вода – самое драгоценное сокровище. Поэтому особое внимание уделяется использованию водосберегающих технологий», - отметил глава государства.

Он также пообещал провести реконструкцию оросительных каналов протяженностью 3,5 тысячи километров, построить 25 плотин, провести капитальный ремонт 16 резервуаров.

Вместе с тем, чтобы обеспечить жителей маленьких сел комфортной жизнью, как в городе, государство продолжит придерживаться направления «Сильные регионы – сильная страна» остается основным направлением государственной политики. По словам Токаева, в ближайшие семь лет в стране будет введено 111 млн квадратных метров жилья, при этом завершены проблемные объекты, новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Активно будут прокладываться инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки, во всех населенных пунктах страны будет водоснабжение, снизится показатель износа коммунальных сетей до 40%.

«Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог. Будет построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения», - пообещал президент.