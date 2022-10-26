Жанболату Мамаю переквалифицировали обвинение с организации массовых беспорядков на организацию незаконного митинга

24 октября лидеру незарегистрированной Демократической партии Жанболату Мамаю обвинение в «организаций массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК - «Организация незаконного митинга». Об этом сообщила его супруга, журналистка и активистка Инга Иманбай, выступая на заседании подкомитета Европарламента по правам человека.

«Правда, под массовым международным давлением, понимая всю абсурдность обвинения, власти были вынуждены признать свою клевету и буквально за день до моего выступления перед вами, 24 октября, с Жанболата сняли обвинение в организаций массовых беспорядков. Сейчас его дело переквалифицировали в статью 400 Уголовного кодекса РК – организация незаконного митинга. И он все еще находится в заключении, ему грозит суд и наказание», – заявила Иманбай.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяцам как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. По итогам Европарламент призвал Казахстан освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.