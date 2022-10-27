Выполнять полеты будет Qazaq Air
Авиасообщение между Астаной и Павлодаром запустят с 1 ноября
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Авиакомпания Qazaq Air запустит рейсы по маршруту Астана – Павлодар с 1 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«С 1 ноября текущего года открываются рейсы по социально-значимому авиамаршруту Астана – Павлодар авиакомпанией Qazaq Air с частотой четыре раза в неделю и стоимостью билетов 10 000 тенге», - сообщили в МИИР.

Ожидается, что продажи билетов начнутся до конца сегодняшнего дня.

Напомним, в начале октября в ходе визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года проработать вопрос возобновления авиасообщения с регионом, а также решить вопрос с ремонтом взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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