Около 20 человек являются организаторами январских событий, заявили в Генпрокуратуре

Организаторами январских событий являются около 20 человек, заявил в четверг в кулуарах сената журналистам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. Он подчеркнул, что они не подпадут под амнистию в Казахстане.

«Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами», - заявил Чиндалиев.

Отвечая на вопрос, относился ли Кайрат Кудайберген к организаторам, заместитель генпрокурора отметил, что «ему предъявлены такие обвинения».

Вместе с тем, добавил он, «большинство преступников январских событии – cами участники», их около 700 человек, и они под амнистию попадут.

Кудайберген был задержан 22 апреля. В тот день прокуратура Алматы сообщила, что подозревает его в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий. Кудайберген якобы действовал сообща с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, который был арестован в январе. Его подозревают не только в организации беспорядков, но и в незаконном лишении свободы и причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, люди Джумагельдиева похищали на улицах Алматы прохожих, избивали их, а затем передавали сотрудникам комитета нацбезопасности, которые продолжали их жестоко пытать. В результате из 24 незаконно задержанных один человек скончался. По этому эпизоду задержано также несколько сотрудников КНБ.