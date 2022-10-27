Ставки повышены по депозитам на октябрь и ноябрь
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Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
фото Жанары Каримовой

Казахстанский фонд гарантирования депозитов с сегодняшнего дня, вслед за повышением базовой ставки Национального банка, повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь.

«Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года», - уточнили в КФГД.

Так, ставки по всем несрочным депозитам составили 15,5%. По срочным депозитам без пополнения – 16,6%, с пополнением – 16%. По сберегательным депозитам – 17,5% и 17% соответственно.

Ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались 14% и 9,9% соответственно для депозитов без пополнения, 13,7% и 9,7% соответственно – для депозитов с пополнением. По сберегательным депозитам – 15,7% и 13% для депозитов без пополнения на 12 и 24 месяца соответственно, 14,5% и 12,2% - соответственно для депозитов с пополнением.

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