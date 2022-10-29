В больницах остается менее 80 пациентов
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45 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото Светланы Ромашкиной

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции и 8 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев по-прежнему нет.

Минздрав на протяжении нескольких недель не представляет статистику заражений коронавирусом по регионам.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 394 664 случая коронавирусной инфекции и 90 194 случая коронавирусной пневмонии.

На 29 октября лечение получают получать 794 человека (653 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 717 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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