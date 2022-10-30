В Сеуле погиб 151 человек в результате давки во время празднования Хэллоуина. Количество погибших еще может возрасти, полагают в пожарной службе города. Президент Южной Кореи объявил национальный траур по жертвам происшествия, сообщает Sky News.

Представители экстренных служб сообщили, что огромная толпа людей, праздновавших Хэллоуин в популярном районе Сеула Итхэвон, в ночь на субботу зашла в узкий переулок, где началась сильна давка. Еще 150 человек получили в ней ранения.

Президент Юн Сук Ёль объявил национальный траур. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в своем заявлении в воскресенье.

«Это действительно трагедия», - сказал он. «Трагедия и катастрофа, которая не должна была произойти, произошла вчера вечером в самом центре Сеула».

Чхве Сон Бом, начальник пожарной службы сеульского района Йонгсан, сказал, что число погибших может возрасти, и что неопределенное число раненых находятся в критическом состоянии− по меньшей мере 50 человек проходят лечение в связи с остановкой сердца.