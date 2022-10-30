Авиационные власти России не дали разрешение на них
​Qazaq Air приостанавливает полеты в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска
Фото Тамары Вааль

Авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Новосибирск из-за отсутствия разрешения на международные полеты. Необходимое для авиасообщения разрешение не выдали авиационные власти Российской Федерации, сообщили в авиакомпании в воскресенье.

«Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям», − говорится в заявлении авиакомпании.

В пресс-службе также отметили, что пассажиры могут получить полную стоимость за возврат билетов. Вернуть их можно по месту приобретения.

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