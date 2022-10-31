Ранее он занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области
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Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Постановлением правительства Тимур Султангазиев назначен на должность первого вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы. Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США). В разные годы работал в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова, в Республиканском научном центре скорой медицинской помощи, в департаменте инновации и технологического трансферта АО «Национальный медицинский холдинг», был президентом АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», работал в коммерческих организациях, был заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения, директором департамента стандартизации медицинских услуг, директором департамента проектного управления Минздрава, руководил управлением здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, являлся председателем комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава. В 2021-2022 годах занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области.

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