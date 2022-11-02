МВД Казахстана разрабатывает законопроект о противодействии торговли людьми

На протяжении многих лет в Казахстане никто системно и комплексно не занимался проблемой торговли людьми, не проводился анализ причин и условий, способствующих таким преступлениям. Как заявил в среду в ходе форума по противодействию торговли людьми министр внутренних дел Марат Ахметжанов, у госорганов нет полного представления о таких людях. А тем временем ежегодно в Казахстане регистрируется более 100 таких преступлений, и только за четыре месяца этого года выявлено около 30 случаев торговли людьми. Для решения всех этих проблем в МВД разрабатывают новый законопроект «О противодействии торговли людьми», который, обещает Ахметжанов, не будет декларативным.

«На сегодня Казахстан является участником более 60-ти многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в данной сфере регулируются множеством законов и различными приказами госорганов. Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Ответственность размыта. Спроса нет. Элементарно, не определены уполномоченные органы. Нет четкой компетенции. Никто системно вопросами профилактики, установлением рисков полноценно не занимается», - заявил Ахметжанов.

В этой связи МВД разрабатывает проект закона «О противодействии торговле людьми», который, по словам министра, должен устранить все существующие «белые пятна» и «слепые зоны» в правоприменении. В частности, документом предусматривается определить понятие «жертва торговли людьми», причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела.

«Тем самым будут созданы правовые основания для получения ею комплексной социальной помощи (временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение медосмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование, содействие в профессиональной ориентации и другие – В.). Также в целях организации комплексной превентивной работы впервые вводятся понятия “потенциальная жертва торговли людьми” и “уязвимое положение”. Тем самым создаются условия и основания оказания профилактической помощи группе риска», - рассказал глава МВД.

Кроме того, законопроектом утверждается правовой статус межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми, которые будут наделены компетенцией правового воздействия на общественные отношения в этой сфере. Как подчеркнул Ахметжанов, их рекомендации будут учитываться в правительственном плане, то есть будут закреплены конкретные сроки, исполнители и ответственность.

«Впервые на уровне закона определяются уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Конкретно закрепляются функций 12 других госорганов, а также акиматов и неправительственных организаций. “Прорывной” новеллой должна стать регламентация системы мер, направленных на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми. Предполагается разработка специальной методологии, проведение замеров и исследований. То есть здесь смещается акцент на поиск причин, способствующих совершению правонарушений, и их планомерное устранение», - также рассказал министр.

В целом, по его данным, ежегодно в Казахстане регистрируется более 100 таких преступлений. Раньше было до 300. За четыре месяца этого года было выявлено около 30 случаев торговли людьми, задержаны три организованные преступные группы.