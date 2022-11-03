Парламент Казахстана принял новый закон о прокуратуре

Генеральная прокуроратура Казахстана получит право обращаться в Конституционный и Верховный суды страны и представлять интересы государства в международных судах. Эти нормы заложены в проекте Конституционного закона «О прокуратуре», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Проект Конституционного закона предусматривает действенные инструменты, механизмы надзора и является наиболее систематизированным. В проекте Конституционного закона закрепляется право генерального прокурора обращаться в Конституционный суд, в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Конституции, в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях», - пояснил сенатор Андрей Лукин.

Кроме того, согласно нормам закона, генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах).

Вместе с тем документ содержит отдельные положения по деятельности ведомства органов прокуратуры, академии правоохранительных органов, органов военной и транспортной прокуратуры, в которых отражены их основные функции. Также законом регламентирован порядок досудебного урегулирования жалоб на решения, акты прокуратуры и действия должностных лиц органов прокуратуры, определены сроки и меры, принимаемые по итогам их рассмотрения. Для усиления надзорных функций прокуроров введен новый акт прокурорского надзора – разъяснение о недопустимости нарушений закона.