В Казахстане введут адмответственность за нарушение предвыборной агитации через онлайн-платформы

В Казахстане будет введена административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также за нарушение предвыборной агитации через онлайн-платформы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушения в четверг в двух чтениях принял сенат.

«В целях корреспондирования составов административных правонарушений, касающихся проведения предвыборной агитации и распространения агитационных материалов с поправками в Конституционный закон о выборах, в законопроекте предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП. В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение предвыборной агитации через онлайн-платформы», - заявил министр юстиции Канат Мусин.

Также законом вводится административная ответственность за проявление неуважения к Конституционному суду, предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату. Кроме того, документом уточняется, что уполномоченный по правам человека не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия сената. Действующая редакция предусматривает согласие генерального прокурора. По инициативе депутатского корпуса в документ внесена дополнительная поправка по введению административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности представителей уполномоченного по правам человека.