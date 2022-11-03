По работе шахты имени Ленина будет принято отдельное решение
Работа всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» временно остановлена
Фото Бориса Копылова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Работа всех шахт компании «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена на сутки из-за взрыва метана на шахте имени Ленина, сообщил в четверг в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин.

«На данное время приостановлена работа всех шахт «АрселорМиттал» на сутки для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участка и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту. По работе шахты имени Ленина будет решение принято после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии», - сообщил Ильин.

В целом, сообщил глава МЧС, государственная комиссия уже провела первое заседание. Сейчас внутри шахты продолжаются работы поисково-спасательными подразделениями, практически все возгорания ликвидированы, но имеются задымления.

«Идет активное проветривание шахты и разведка участков. И по мере того, когда будет возможность допуска комиссии, комиссия в ночное время сегодня приступит к обследованию места происшествия. Мы привлекаем туда экспертов взрывотехников для определения причин и фиксации непосредственно на месте, кроме того, привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин», - добавил министр.

Но уже сейчас Ильин смог констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5%. Он пояснил, что «она является в пределах самой взрывоопасной зоны с последующим возгоранием». Что же послужило причиной выброса – выяснит комиссия.

«На данное время мы имеем сведения, что данная шахта проверялась нашим подразделением технадзора в июне 2022 года. Замечаний характера, связанного с выбросом метана, не было обнаружено на период проверки. Но неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана непосредственно в лаве, но этот участок находится довольно-таки в отдаленном состоянии от того места, где произошло. И по предписанию государственного гортехнадзора лава остановлена», - также проинформировал Ильин.

Ильин добавил, что «нарушения которые были, они не влияли на то, чтобы приостановить шахту».

«Часть из них была выполнена по ходу проведения проверки. И при работе в этом забое, где произошла трагедия, нарушений выявлено не было», - заверил он.

При этом он сообщил, что за время работы шахты здесь погиб 71 человек.

«Шахта имени Ленина была введена в эксплуатацию в 1964 году. Первая авария, которая произошла, 1978 год, – четверо погибших, 1985 год – 2, 1985 – 2 погибших, в 1995 году – два травмированных, 13 погибших, в 1998 году – 1 погибший, в 1999 году – три погибших, два травмированных. Самая большая трагедия в 2006 году – 41 погибший. Это только по одной шахте», - привел статистику Ильин.

По его словам, на шахтах в принципе гибнет много людей, но это не только проблема Казахстана, это проблемы и других стран, потому что это особая профессия, имеющая повышенный риск.

«Пока все восемь шахт АМТ работу приостановили в соответствии с правилами, в течение дня будет проводиться дополнительный инструктаж. С завтрашнего дня остальные семь шахт будут работать, эта шахта будет работать после завершения работы комиссии», - сообщил в свою очередь аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он также сообщил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь со стороны акимата, а в соответствии с коллективным договором будет оказана материальная помощь в размере десятилетних зарплат этих шахтеров, плюс дополнительно выплаты, связаны с погашением кредитов, обучением детей, также в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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