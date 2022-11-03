Работа всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» временно остановлена

Работа всех шахт компании «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена на сутки из-за взрыва метана на шахте имени Ленина, сообщил в четверг в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин.

«На данное время приостановлена работа всех шахт «АрселорМиттал» на сутки для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участка и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту. По работе шахты имени Ленина будет решение принято после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии», - сообщил Ильин.

В целом, сообщил глава МЧС, государственная комиссия уже провела первое заседание. Сейчас внутри шахты продолжаются работы поисково-спасательными подразделениями, практически все возгорания ликвидированы, но имеются задымления.

«Идет активное проветривание шахты и разведка участков. И по мере того, когда будет возможность допуска комиссии, комиссия в ночное время сегодня приступит к обследованию места происшествия. Мы привлекаем туда экспертов взрывотехников для определения причин и фиксации непосредственно на месте, кроме того, привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин», - добавил министр.

Но уже сейчас Ильин смог констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5%. Он пояснил, что «она является в пределах самой взрывоопасной зоны с последующим возгоранием». Что же послужило причиной выброса – выяснит комиссия.

«На данное время мы имеем сведения, что данная шахта проверялась нашим подразделением технадзора в июне 2022 года. Замечаний характера, связанного с выбросом метана, не было обнаружено на период проверки. Но неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана непосредственно в лаве, но этот участок находится довольно-таки в отдаленном состоянии от того места, где произошло. И по предписанию государственного гортехнадзора лава остановлена», - также проинформировал Ильин.

Ильин добавил, что «нарушения которые были, они не влияли на то, чтобы приостановить шахту».

«Часть из них была выполнена по ходу проведения проверки. И при работе в этом забое, где произошла трагедия, нарушений выявлено не было», - заверил он.

При этом он сообщил, что за время работы шахты здесь погиб 71 человек.

«Шахта имени Ленина была введена в эксплуатацию в 1964 году. Первая авария, которая произошла, 1978 год, – четверо погибших, 1985 год – 2, 1985 – 2 погибших, в 1995 году – два травмированных, 13 погибших, в 1998 году – 1 погибший, в 1999 году – три погибших, два травмированных. Самая большая трагедия в 2006 году – 41 погибший. Это только по одной шахте», - привел статистику Ильин.

По его словам, на шахтах в принципе гибнет много людей, но это не только проблема Казахстана, это проблемы и других стран, потому что это особая профессия, имеющая повышенный риск.

«Пока все восемь шахт АМТ работу приостановили в соответствии с правилами, в течение дня будет проводиться дополнительный инструктаж. С завтрашнего дня остальные семь шахт будут работать, эта шахта будет работать после завершения работы комиссии», - сообщил в свою очередь аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он также сообщил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь со стороны акимата, а в соответствии с коллективным договором будет оказана материальная помощь в размере десятилетних зарплат этих шахтеров, плюс дополнительно выплаты, связаны с погашением кредитов, обучением детей, также в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших.