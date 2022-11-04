Блок Биньямина Нетаньяху победил на парламентских выборах Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаньяху c победой на парламентских выборах, состоявшихся 1 ноября. Как сообщает Русская служба ВВС , Нетаньяху, в прошлом году изгнанный с поста премьера, триумфально возвращается во власть.

Партия Нетаньяху «Ликуд» и его союзники, крайне правые и религиозные ортодоксальные партии, получили 64 из 120 мандатов в кнессете. Однако по итогам этих выборов парламент Израиля остается довольно сильно раздробленным. «Ликуд» Нетаньяху получил 32 мандата, центристская партия «Еш Атид» Яира Лапида – 24, ультранационалистическая партия «Религиозный сионизм» – 14, правоцентристская Партия национального единства нынешнего министра обороны Бени Ганца – 12. Еще две партии ультраортодоксальных иудеев получили 11 и семь мандатов, одна светская националистическая партия – шесть, две партии израильских арабов – по пять каждая, и лейбористы – четыре мандата.

Чтобы сформировать правительство, Нетаньяху нужна коалиция. Ожидается, что среди них будет «Религиозный сионизм».

В четверг после окончательных результатов Яир Лапид поздравил Нетаньяху и заверил, что обеспечит организованную передачу власти.

Ранее Нетаньяху заверил, что его будущее правительство будет заботиться обо всех гражданах Израиля, «вернет безопасность, обуздает дороговизну, расширит кольцо мира и вернет Израиль в число растущих держав».