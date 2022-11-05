Также выявлено три случая пневмонии
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 394 935 случаев коронавирусной инфекции и 90 219 случаев пневмонии.

На 5 ноября лечение продолжают получать 708 человек (562 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 622. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациента.

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