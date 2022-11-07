Он не исключил возможности привлечения для этого иностранной компании
Токаев поручил провести комплексную проверку на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау»
Фото Бориса Копылова

Тамара Вааль, Астана, Власть

На предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» нужно провести комплексную проверку на соответствие требованиям безопасности труда и экологическим нормам. И, как заявил в понедельник в ходе встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев, возможно к этой работе следует привлечь международную компанию, которая смогла бы дать объективную оценку дел.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам», - поручил Токаев.

Президент считает, что важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию.

«Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что на прошлой неделе в результате взрыва на шахте имени Ленина погибли пять человек.

«К большому сожалению, аварии на предприятии “АрселорМиттал Темиртау” приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году», - заявил Токаев.

Всего, по его данным, с 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 граждан Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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