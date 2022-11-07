Токаев поручил провести комплексную проверку на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау»

На предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» нужно провести комплексную проверку на соответствие требованиям безопасности труда и экологическим нормам. И, как заявил в понедельник в ходе встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев, возможно к этой работе следует привлечь международную компанию, которая смогла бы дать объективную оценку дел.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам», - поручил Токаев.

Президент считает, что важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию.

«Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что на прошлой неделе в результате взрыва на шахте имени Ленина погибли пять человек.

«К большому сожалению, аварии на предприятии “АрселорМиттал Темиртау” приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году», - заявил Токаев.

Всего, по его данным, с 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 граждан Казахстана.