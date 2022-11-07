Научный институт по исследованию Каспия создадут в Казахстане

Государственный научный институт по исследованию Каспийского моря необходимо создать в Мангистауской области. Кроме того, для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. А правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Такие поручения дал в понедельник в ходе встречи с общественность региона президент Касым-Жомарт Токаев.

«Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме», - поручил Токаев.

Также, отметил он, остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Президент считает, что причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении.

«В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств», - заявил глава государства.

В целом, подчеркнул он, в Мангистау имеется ряд серьезных экологических проблем. И важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия. Ведь именно здесь все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб.

«К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле», - отметил Токаев.

Он напомнил, что летом посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей. В этом важном вопросе, считает глава государства, нужен комплексный научный подход.

«Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения», - также поручил Токаев.