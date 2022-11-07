Токаев поручил улучшить оснащение бригад скорой помощи Мангистауской области

Построить в Актау новую станцию скорой помощи и решить вопрос с помещениями станций в других районах поручил в ходе встречи с общественностью Мангистауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Мангистауская область находится на первом месте по рождаемости, и это не может не радовать. Но демографический рост должен сопровождаться развитием необходимой социальной инфраструктуры, в первую очередь системы здравоохранения. Здоровье матери и ребенка – это один из важнейших показателей развития страны. Система здравоохранения должна соответствовать современным требованиям времени. Необходимо, чтобы все жители региона имели равный доступ к качественным медицинским услугам», - сказал Токаев.

Он напомнил, что по его поручению в этом году началось строительство центральной больницы в Мунайлинском районе. Однако «особого внимания требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта».

«Почти все районные отделения скорой медицинской помощи находятся в нетиповых и приспособленных помещениях. В областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи», - констаировал глава государства.

Он поручил правительству проработать эти вопросы и выделить на их решение деньги.