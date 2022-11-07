Действующие цифровые платформы не могут обеспечить безопасность онлайн-голосования – Минюст

В министерстве юстиции Казахстана изучают опыт перехода к электронным видам голосования, но заявляют, что действующие в Казахстане цифровые платформы и приложения не могут обеспечить тайну при онлайн-голосовании. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявила вице-министр Алма Муканова.

«Министерством юстиции данные вопросы изучены, в частности опыт перехода к электронным видам голосования или отлагательные голосования, когда человек заранее пишет заявление о том, что в день выборов он не сможет (прийти на избирательный участок – В.) и может ли он проголосовать заранее. Есть опыт, когда голосование проходит два дня, три дня или семь дней. Много разных моделей. Соответствующую аналитическую справку мы подготовили, обобщили и направили в вышестоящие инстанции для изучения. Сейчас ожидаем согласования этих подходов со стороны государственных органов», - рассказал Муканова.

По ее заверениям, при изучении этих вопросов в Минюсте руководствовались рядом параметров, в том числе наличием технических, финансовых, кадровых возможностей, а также вопросов рисков и положительных последствий от каждого из существующих видов голосования.

«У нас реформы продолжаются. После того как мы все эти подходы согласуем и вынесем на обсуждение с общественностью, примем определенные действия по совершенствованию этих процессов», - заверила вице-министр.

Отвечая на вопрос, почему нельзя сделать голосование в действующих приложениях крупных банков или хотя бы предоставить гражданам право получать онлайн открепительные удостоверения, она отметила, что этот вопрос обсуждался.

«Мы изучали вопрос касательно создания приложений или электронных систем голосования. В первую очередь возникает вопрос обеспечения тайны голосования. Действующие информсистемы и приложения не обеспечивают с технической стороны данное требование о тайне голосования. Те администраторы, которые сейчас приложения создали, они не соответствуют этим требованиям», - объяснила Муканова.

Говоря об электронном голосовании, по ее словам, «нужно будет тогда разработать систему, которая смогла бы шифровать, обеспечивать тайну голосования». При этом она должна будет быть непосредственно у самой Центральной избирательной комиссии, так как «этот орган отвечает за выборные процессы, за подсчет голосов и так далее».