Адаптировать колледжи к рынку труда поручил профильному министерству Токаев

В каждом регионе есть проблема с трудоустройством выпускников профессионально-технических образовательных учреждений, констатировал Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он поручил министерству образования адаптировать их к рынку труда.

«В Атырауской области 24 учреждения, предоставляющие профессионально-техническое образование. В нем обучается 16 тысяч студентов. Но у выпускников этих колледжей часто возникают проблемы с трудоустройством. Эта проблема существует в каждом регионе. Поручаю министерству образования совместно с акимами регионов принять конкретные меры по адаптации профессионально-технических учебных заведений к рынку труда», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона.

Кроме этого, по его словам, в регионе освоено лишь около 800 грантов из 4 тыс., выделенных на область. Токаев напомнил, что по его инициативе в Атырау был открыт филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и было выделено 10 тыс. грантов для молодежи западного региона Казахстана на обучение в базовых высших учебных заведениях.

«Но на эти гранты зачислено не так много детей. Об этом я говорил вчера в Актау. Из 4000 грантов, выделенных Атырауской области, освоено лишь около 800. Это очень низкий показатель. Необходимо провести информационно-разъяснительную работу по данному вопросу во взаимодействии с компетентными министерствами», - сказал Токаев.

Также, по его словам, в области до сих пор не решена проблема школ, находящихся в аварийном состоянии и обучающих в три смены, не хватает детских садов – в очереди стоит около 17 тысяч детей, при том, что средства, необходимые для решения этой проблемы, выделены.

Президент напомнил, что в следующем году по нацпроекту «Комфортная школа» будет построено 11 школ за счет средств республиканского бюджета. Он поручил полностью реализовать план модернизации образовательной инфраструктуры, а правительству строго контролировать его своевременное и качественное выполнение.

«Очень важно сделать высшее образование доступным, повысить качество образования, усилить вузы естественнонаучного и технического профиля», - подчеркнул Токаев.