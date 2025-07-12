В акимате Алматы не рекомендуют покупать квартиры в 28 жилых комплексах

Управление градостроительного контроля Алматы рекомендует не покупать квартиры в 28 жилых комплексах в городе: они не представили властям полный пакет разрешительных документов, либо возводятся с нарушениями.

Так, управление не рекомендует к покупке недвижимость в ЖК «Питтсбург» и МЖК «Достар Deluxe»в Алатауском районе, жилых комплексах «Auezov Apartaments», «Tole bi Residence», «Кабанбай батыр» и второй очереди ЖК «M-Park» в Алмалинском районе.

В акимате не рекомендует покупать квартиры сразу в пяти клубных домах в Медеуском районе: «Sky Club House», «Maison», «Pine Hill Residence», «Alma Garden» и «Compositor», а также в жилом доме по улице Нурмагамбетова, 374/1.

В Наурызбайском районе не рекомендованы к покупке квартиры в ЖК «Люксембург», «Flora», «Lantana», «Французский дом» и комплекс на ул. Кенесары хана, участок 98.

Больше всего жилых комплексов, где выявлены проблемы, в Бостандыкском районе Алматы. Здесь акимат не рекомендует к покупке недвижимость в ЖК «Швейцария», «7 Avenue», «Evim novo», «Barakat», «Montblanc», «Alatau park», МЖК «Баганашыл», клубном доме «Rich», а также жилом доме в микрорайоне Ерменсай, ул. Жангир хана, 46, на участке 596/4 в ПК Горный Гигант и садовых домах в ПК Жанару, участок 556.

В управлении отметили, что в список также вошли обьекты без разрешительных документов, строительство которых ещё не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.