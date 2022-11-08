Токаев недоволен проведенной модернизацией Атырауского НПЗ

На встрече с общественностью Атырауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул и проблемы экологической ситуации в регионе. Он подчеркнул, что деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии, а проведенная масштабная модернизация Атырауского НПЗ никак не улучшила ситуацию.

«Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с “Тухлой балкой”. Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль, а экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды.

«Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов», - поручил президент.

Также он считает важным озеленение города Атырау. Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы президента не впечатляют.

«Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель – не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом», - заключил он.