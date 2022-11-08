Запуск был отложен на год
  • 360
Запущен газохимический комплекс в Атырауской области
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. в Атырауской области, сообщает Акорда.

На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек. Этот предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

«Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности», - отметили в пресс-службе президента.

Напомним, запуск газохимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии, был сдвинут с осени 2021 года. Технический запуск завода был запланирован на апрель. На первом этапе на газохимическом комплексе начнут производить 11 видов полипропилена, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине, электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, труб, оргтехник, товаров народного потребления и много другого. А через три года, после первого капитального ремонта, планируется расширить линейку до 65 видов продукции общей мощностью 500 тысяч тонн в год.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал несколько законов, предусмотренных изменениями в Конституцию
Новости
Правительство утвердило новую концепцию развития образования до 2026 года
Новости
В Енбекшиказахском районе усилены меры безопасности после группового конфликта
Новости
Токаев поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог в Мангистауской области
Новости
Еще одну компанию в Казахстане передадут в дар государству
Новости
Минцифры предлагает запустить в 2023 году в Казахстане производство планшетов для школьников