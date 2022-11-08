Запущен газохимический комплекс в Атырауской области

На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек. Этот предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

«Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности», - отметили в пресс-службе президента.

Напомним, запуск газохимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии, был сдвинут с осени 2021 года. Технический запуск завода был запланирован на апрель. На первом этапе на газохимическом комплексе начнут производить 11 видов полипропилена, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине, электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, труб, оргтехник, товаров народного потребления и много другого. А через три года, после первого капитального ремонта, планируется расширить линейку до 65 видов продукции общей мощностью 500 тысяч тонн в год.