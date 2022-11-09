Новый депутат мажилиса от НПК избран в состав социально-культурного комитета

Новый депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Дмитрий Легкий изъявил желание работать в социально-культурном комитете. В среду в ходе пленарного заседания палата поддержала это решение.

«В связи с поступившим заявлением прошу поддержать избрание депутата Легкого Дмитрия в состав комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК», - сказала председатель комитета Жамиля Нурманбетова.

Она отметила, что Дмитрий Легкий – историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности, долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института, а затем – Костанайского государственного университета имени Байтурсынова.

Дмитрий Легкий впервые стал депутатом мажилиса, он принес присягу.