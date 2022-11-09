Turkish Airlines в декабре запустит рейсы между столицами Казахстана и Турции

Turkish Airlines планирует запустить в декабре рейсы между Астаной и Анкарой, а в ноябре – регулярные рейсы по маршруту Алматы – Анкара, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 20 ноября начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Анкара с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на ВС типа А-320 и Б-737. Кроме того, с 5 декабря авиакомпания планирует запустить новый рейс между столицами Казахстана и Турции с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и средам на ВС типа А-320 и Б-737», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что другая турецкая авиакомпания – Pegasus Airlines с 1 ноября запустила новый маршрут: между Алматы и Анкарой. Регулярные рейсы между городами будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737.