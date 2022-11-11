Илон Маск не исключает банкротства Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск в четверг на фоне продолжающегося увольнения сотрудников заявил, что не исключает возможности банкротства платформы социальных сетей, сообщает Reuters .

В среду уволились два руководителя — Йоэль Рот и Робин Уилер, которые модерировали чат в Twitter Spaces. Уилер был рекламным лицом Twitter, Рот возглавлял отдел безопасности и корпоративной этики. В четверг глава службы безопасности Twitter Леа Кисснер сообщила, что уволилась. Ушли из компании директор по вопросам конфиденциальности Дэмиен Киран и директор по соблюдению нормативных требований Марианна Фогарти.

Федеральная торговая комиссия США заявила, что следит за Twitter с «глубокой обеспокоенностью», увольнения руководителей потенциально подвергают Twitter риску нарушения нормативных постановлений.

Илон Маск, который 27 октября приобрел Twitter за $44 млрд, заявлял, что компания теряет более $4 млн в день, в основном из-за того, что рекламодатели начали уходить, когда он пришел к власти. На своей первой встрече со всеми сотрудниками Twitter в четверг ​​Маск предупредил, что компания может потерять миллиарды долларов в следующем году.

Макс обременил Twitter долгами в размере $13 млрд, по которым ему предстоит выплатить проценты на общую сумму около $1,2 млрд в течение следующих 12 месяцев. Выплаты превышают последний раскрытый денежный поток Twitter, который на конец июня составил $1,1 млрд. Кредитные эксперты ранее отмечали, что сделка по покупке бизнесменом Twitter поставила финансы компании в шаткое положение.

На прошлой неделе Маск объявил о планах сократить половину своей рабочей силы и взимать $8 в месяц за сервис Twitter Blue.

В среду Маск сказал рекламодателям, выступая в Twitter Spaces, что он стремится превратить платформу в силу правды и остановить поддельные учетные записи. По данным Bloomberg News, Маск отправил в четверг электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором сообщил, что удаленная работа больше не будет разрешена и что они будут находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

Chipotle Mexican Grill уже отказалась от платного и собственного контента в Twitter, а General Motors приостановила рекламу в соцсети с тех пор, как Маск пришел к власти, опасаясь, что он ослабит правила модерации контента.