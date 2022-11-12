Одно из ВПУ на терминале Каспийского трубопроводного консорциума запущено в работу

Выносное причальное устройство (ВПУ-1) запущено в работу на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается на сайте КТК.

«12 ноября в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве – ВПУ-1. Успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер», - говорится в сообщении.

Указывается, что поврежденный танкер был поднят на поверхность 29 октября. На темпах работ сказались характерные для этого периода неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения.

«В настоящий время осуществляется подготовка к замене танка плавучести ВПУ-2», - отметили в КТК.

Напомним, что КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

10 ноября премьер-министр Алихан Смаилов сообщал журналистам, что ремонт одного выносного причального устройства должен завершиться в течение двух-трех дней, а еще одного – в течение двух-трех недель.