Не менее 5 активистов задержаны перед выборами президента Казахстана

Активисты Казахстана сообщают о превентивных задержаниях, проводимых властями в разных регионах накануне объявленных мирных митингов в преддверии выборов президента. На сегодня не менее пяти активистов арестованы на 15 суток, пишет Радио Азаттык со ссылкой на группу «Активисты – не экстремисты» в Facebook.

11 ноября суд Астаны вынес решение об аресте на 15 суток представителей инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алга, Казахстан» Венеру Жанбаеву, Сандугаш Кантарбаеву, Мереке Нугманова, Марата Жыланбаева и Марата Мусабаева. Им предъявлено обвинение в «нарушении порядка проведения мирных собраний». Мониторинговая группа активистов сообщила, что к задержанным применили «грубую силу».

Поводом для задержания послужил мирный митинг, который активисты провели в Астане 21 августа этого года в преддверии визита делегации Европарламента в Казахстан. Тогда они требовали освобождения политических заключенных, прекращения политических преследований, регистрации всех политических партий.

В решении суда, опубликованном на сайте sud.kz, говорится, что Жыланбаев, Нугманов, Мусабаев, Жанбаева и Кантарбаева приняли участие в «несанкционированном митинге» 21 ноября в Астане. Им предъявили обвинение по статье 488, часть 6. В суде активисты не признали вину, а активист Марат Мусабаев заявил, что «не ответит на вопросы и считает заполненный для него протокол незаконным».

По данным группы «Активисты – не экстремисты», в отделении полиции пришлось вызвать скорую помощь для активистки Сандугаш Кантарбаевой. Ей стало плохо, но суд не учел состояние здоровья активистки и отправил ее под административный арест.

На сайте sud.kz есть данные о поступлении дела еще одной активистки Семигуль Ошакбаевой, но решение суда пока не опубликовано.

Мониторинговая группа сообщает, что задержания проходят и в других регионах. В Усть-Каменогорске задержан Марат Байгулин – также за «нарушение порядка проведения мирных собраний».

Полиция не прокомментировала инцидент.

Ранее представители инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алга, Казахстан» объявили о проведении 20 ноября мирного митинга. Члены группы требуют не проводить предстоящие выборы, так как считают их незаконными, прекратить политическое преследование и зарегистрировать политические партии.

Уведомление группы о проведении митинга власти не согласовали.

Международное сообщество не раз призывало власти Казахстана пересмотреть закон о мирных собраниях с тем, чтобы люди свободно могли высказываться на волнующие их темы. Астана утверждает, что закон о мирных собраниях в стране соответствует международным требованиям.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. На высший пост в стране претендуют шесть человек, включая ныне действующего президента. Эксперты считают, что все кандидаты, кроме Токаева, являются «марионеточными» и исход выборов очевиден.