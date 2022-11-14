8 млрд тенге необходимо для полного оснащения рыбинспекций на ближайшие три года – Брекешев

Для полного оснащения рыбных инспекций, чтобы они могли полноценно бороться с браконьерством, на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд тенге. Об этом в понедельник входе правительственного часа в мажилисе сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«Для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд тенге. Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективности борьбы с браконьерством», - высказался Брекешев.

Всего, по его данным, в течение этого года выявлено более 4,5 тыс. нарушений на сумму свыше 61 млн тенге, предъявлено исков на сумму 65 млн тенге. Кроме того, возросло количество случаев привлечения правонарушителей к уголовной ответственности: с 54 в 2020 году до 53 за 9 месяцев 2022 года.

Вместе с тем для снижения браконьерства Минэкологии предлагает усилить ответственность в рамках разрабатываемого проекта Кодекса об административных правонарушениях. В частности, увеличить штраф за ловлю рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП, а за повторное нарушение в течение года – административный арест на 15 суток.