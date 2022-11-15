Это, в том числе, публичные казни
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Талибы вводят наказания по законам шариата за ряд преступлений
фото агентства "Анадолу"

Лидер талибов Мавлави Хайбатулла Ахундзада приказал судьям Афганистана полностью соблюдать исламский закон и наказывать по законам шариата, сообщает телеканал TOLOnews.

Наказание по законам шариата вводится за воровство, похищение людей и бунты. Официальный представитель премьер-министра Юсеф Ахмади сообщил TOLOnews, что распоряжение лидера талибов будет выполняться по всей стране.

Русская служба ВВС отмечает, что таким образом вводится практика наказания виновных публичным отрезанием конечностей и забиванием камнями.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид написал в «Твиттере», что судьям дано поручение тщательно выявлять в составах преступлений признаки нарушений священных исламских законов.

Таким образом, талибы возвращаются к практике, которой они следовали после прихода к власти в 1996-2001 годах.

Тем временем женщины Афганистана по-прежнему в полной изоляции. На прошлой неделе им запретили посещать парки Кабула, общественные бани и спортзалы, даже несмотря на то, что вход в эти заведения и так разделен по гендерному признаку. Полный запрет талибы объясняют тем, что присутствие женщин в подобных местах не соответствует исламским законам. Также афганским женщинам запрещено путешествовать без сопровождения мужчин, а девочки до сих пор не вернулись в школу на большей части страны. С мая женщинам запрещено появляться на улице с открытыми лицами.

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