Суд признал ее виновной в получении взятки
  • 370
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова приговорена к семи годам лишения свободы
Бакытгуль Хаменова / Фото AtyrauPress

Атырауский городской суд №2 вынес приговор экс-заместителю акима региона Бакытгуль Хаменовой: она признана виновной в получении взятки при строительстве памятника Абаю и приговорена к семи годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ».

Бакытгуль Хаменова признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК. Также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. При этом суд учел, что у Хаменовой на попечении двое малолетних детей, поэтому отбывание наказания отсрочено на три года.

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была задержана в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге от директора ТОО «Балкыту» в обмен на заключение договора об установке памятника Абаю в Атырау и общее покровительство. Следствием установлено, что она действовала по предварительному сговору с руководителем областного управления культуры Акылбеком Рыскалиевым. Хаменова отрицает свою причастность к этому.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Экзамен по казахскому языку будут сдавать все учащиеся средних и старших классов с нового учебного года
Новости
У активиста из Бестобе Николая Катчиева прошел обыск
Новости
Украинские военные вошли в центр Херсона
Новости
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев
Новости
Запущен газохимический комплекс в Атырауской области
Новости
Россия просит Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна