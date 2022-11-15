Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова приговорена к семи годам лишения свободы

Атырауский городской суд №2 вынес приговор экс-заместителю акима региона Бакытгуль Хаменовой: она признана виновной в получении взятки при строительстве памятника Абаю и приговорена к семи годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» .

Бакытгуль Хаменова признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК. Также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. При этом суд учел, что у Хаменовой на попечении двое малолетних детей, поэтому отбывание наказания отсрочено на три года.

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была задержана в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге от директора ТОО «Балкыту» в обмен на заключение договора об установке памятника Абаю в Атырау и общее покровительство. Следствием установлено, что она действовала по предварительному сговору с руководителем областного управления культуры Акылбеком Рыскалиевым. Хаменова отрицает свою причастность к этому.