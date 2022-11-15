С начала года в Казахстане ликвидировано 25 финансовых пирамид

Председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства за 10 месяцев этого года. В частности, он сообщил, что ликвидировано 25 финансовых пирамид, возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге, сообщает Акорда.

Элиманов доложил об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате, по его словам, наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований: в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30 %. Также принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге, нейтрализовано 25 организованных преступных групп и пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

Кроме этого, он сообщил о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Также финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тыс. граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

Вместе с тем глава АФМ сообщил, что в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance, и что Казахстан проходит Взаимную оценку на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.