Завод планируется открыть через два года
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В Алматы дан старт строительству нового автомобильного завода
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, сообщает Акорда.

Завод по производству автомобилей методом мелкоузловой сборки планируется открыть в четвертом квартале 2024 года. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки. После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год, а на предприятии компании Astana Motors будет создано 2 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит более 100 млрд тенге.

«Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита Председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление», – сказал Токаев.

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