Токаев недоволен коммунальной инфраструктурой Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев недоволен ухудшением системы ЖКХ в Алматы и пробками на дорогах. Он заявил, что власти города должны в ближайшие три года окончательно решить проблему с водообеспечением и ликвидировать неравенство между центром Алматы и окраинами.

«Исторический центр Алматы — очень удобное место для жизни. Все, что вам нужно, находится рядом. Однако у центра есть свои проблемы. В частности, ухудшается система ЖКХ. Здания стоят очень близко друг к другу. На дорогах большой трафик», - сказал Токаев на встрече с общественностью города.

Также он констатировал, что в периферийных районах не хватает социальных объектов, парков и общественных мест, где горожане могут проводить свободное время. Недостаточно развиты транспортная и инженерная инфраструктура. В этой связи он поставил перед акиматом задачу ликвидировать неравенство между центральными и периферийными районами.

«Город общий для всех. Поэтому блага города должны быть в равной степени доступны всем жителям», - подчеркнул президент.

При этом упор нужно сделать на жилищно-коммунальные услуги. Глава государства констатировал, что в ряде районов отсутствует водоснабжение, по данным президента, около 30 тыс. алматинцев не имеют доступа к питьевой воде.

«Поручаю акимату обеспечить водой всех жителей в течение трех лет», - сказал Токаев.

Кроме этого, он поручил в ближайшие два года ввести в эксплуатацию два устройства для приема воды из рек Каргалы и Аксай, построить в Наурызбайском и Алатауском районах новые пункты сбора воды, чтобы обеспечить водой 150 тыс. Также важно активировать систему забора воды из рек Ерменсай и Большая Алматинка.

«Вода – источник жизни. Качество жизни жителей напрямую зависит от воды. Поэтому первоочередное внимание следует уделить строительству новых водопроводных сетей и реконструкции старых. Я сказал, что в историческом центре Алматы ухудшается коммунальная инфраструктура. Администрация должна своевременно обновлять устаревшую сеть. Например, есть программа “Тарифная биржа за инвестиции”, которую нужно эффективно использовать», - сказал президент.