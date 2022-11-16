Увеличивать темпы строительства жилья в Алматы со следующего года поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил властям Алматы уделять особое внимание жилищному строительству, отметив, что «население города увеличивается с каждым днем», а «квартирный вопрос является наиболее острым вопросом для большинства алматинцев, особенно молодежи».

«Цена на квартиры в городе завышены. Молодые люди, только начавшие свою карьеру, не могут сразу купить квартиру. Должны быть созданы всесторонние условия для получения молодыми людьми жилья. Это одна из главных задач государства. Акимат должен подумать об эффективных способах строительства арендного жилья, привлекательного для инвесторов. Но аренда дома не должна быть слишком дорогой. Такие квартиры в первую очередь должны быть доступными. В целом жилье не должно быть для алматинской молодежи несбыточной мечтой», - заявил президент.

Он подчеркнул, что сокращение дефицита жилья в городе – очень важная задача. В этой связи он поручил со следующего года ежегодно увеличивать жилищное строительство на 10 %.

«Конечно, в Алматы мало свободного места. Такая ситуация может замедлить темпы строительства. Поэтому необходимо осваивать новые земли. В городе около 1500 старых домов. Такие дома на небольших участках следует ремонтировать. И надо убрать те, которые нельзя модернизировать. Поручаю администрации разработать конкретный план поэтапной реализации этой задачи», - сказал Токаев.

Также он затронул проблему плотности застройки, подчеркнув, что это все «доставляют массу неудобств».

«Алматы должен соответствовать требованиям современного градостроительства. Наш город не должен превратиться в бетонный лес. Это очень важно для экологии города. При строительстве города в первую очередь должны учитываться интересы жителей, а не строительных компаний», - сказал он.

Глава государства констатировал, что эта ситуация не урегулирована четко в наших законах и поручил в этой связи правительству проработать этот вопрос и разработать соответствующие поправки в закон.

«Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного города. В городе должно быть больше общественных мест, таких как Ботанический сад. В некоторых районах таких объектов нет вообще. Администрация города намерена кардинально изменить эту ситуацию. Планируется построить пять центров общественного отдыха. Я полностью поддерживаю это. Но необходимо выполнять работу качественно», - сказал Токаев.