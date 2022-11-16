При президенте Казахстана появится национальный совет по науке и технологиям

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время обновить состав отечественных ученых и в целом поднимать науку на новый уровень. В этой связи он анонсировал создание при президенте национального совета по науке и технологиям.

«Эта отрасль имеет особое значение для нашей страны. Потому что сегодняшнее развитие науки – залог завтрашнего успеха страны. К сожалению, у нас нет бизнеса по управлению наукой. Я говорил об этом на 75-летнем слете Национальной академии. Сегодня в отечественной науке не так много молодых ученых. Также очень мало потенциальных научных институтов, которые могут дать толчок развитию. Если мы хотим оставаться в авангарде мирового развития, в первую очередь нам необходимо развивать науку. Поэтому пришло время поднять отечественную науку на новый уровень», - сказал Токаев.

Он констатировал, что сейчас становится все больше людей, имеющих научные звания, но не имеющих абсолютно никакого отношения к образованию. Тогда как Казахстану нужны люди, посвятившие свою жизнь науке и имеющие настоящие научные достижения. В этой связи он предлагает обновить состав отечественных ученых.

«Это потребность часа. Нам нужно избавиться от людей, которые не имеют абсолютно никакого отношения к настоящей науке. Пользы от них никакой, они отрицательно влияют на науку. Поэтому необходимо привлекать в Академию наук большое количество граждан, увлеченных наукой и обладающих большим научным потенциалом», - считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что пока нет связи между наукой и производством, тогда как научные разработки и инновации необходимы для развития отечественного производства.

«Работа наших ученых должна производить качественную продукцию или делать производство более эффективным. Только тогда наша экономика будет развиваться. В связи с этим я решился на еще одну важную инициативу – создание Национального совета по науке и технологиям при Президенте. В нее войдут наши ученые, работы которых широко известны широкой публике и пользуются большим уважением в научной среде», - анонсировал президент.

По его словам, эта структура будет определять приоритеты политики в области науки и техники.