Казахстану не хватает молока, констатировал министр торговли

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин констатировал, что Казахстану не хватает молока. А на фоне продовольственного кризиса и протекционизма, который включили страны в мире, стало «работать достаточно тяжело», поэтому назрела необходимость в вынужденных реформах.

«В этой связи у нас вынужденные реформы. Первая реформа – это, конечно же, в сельском хозяйстве. Начнем с молока. Нам необходимо будет привести прежде всего в порядок статистику. Мы должны признать, что молока у нас не хватает. (Необходимо – В.) определить какое-то его количество и гарантировать стабильную субсидию. При этом поставить какие-то поведенческие и структурные условия. (…) Назначить определенных чемпионов – это будут хозяйства, у которых есть кормовая база, для развития молочно-товарного животноводства», - рассказал министр в среду в ходе форума стратегических инициатив.

По его словам, на эти цели государство будет «выделять дешевые деньги», чтобы быстрее нарастить поголовье, товарно-молочное производство.

«То же самое – производство красного мяса и курятины», - добавил он.

Для получения результата, подчеркнул Жумангарин, эта реформа предполагает жесткую направленность государственного финансирования. Более того, она вынужденная, так как происходит «в условиях внешнего сжатия, когда мы начинаем импортировать инфляцию, которая бьет, прежде всего, по социальному самочувствию, и начинает угрожать безопасности государства».

Вместе с тем министр считает, что в целом назревает реформа сельского хозяйства и на смену громоздким отраслевым программам придут простые и понятные отраслевые планы регионов. Это необходимо в связи с тем, что мировые зерновые рынки становятся «зоной ожесточенной конкуренции», а сложная логистика добавит Казахстану проблем с доставкой продукции.

«Традиционные зерновые рынки, куда мы поставляли продукцию, сейчас становятся зоной ожесточенной конкуренции, то есть север и юг…. С зерном туда уже доезжать достаточно сложно. Необходима продукция дальнейшего передела зерна», - заявил Жумангарин.

А отраслевые планы регионов, по его словам, достаточно просто и легко мониторить.