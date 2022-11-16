Токаев анонсировал открытие в Казахстане филиалов зарубежных вузов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы анонсировал открытие в Казахстане «в ближайшее время» филиалов вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Также он поручил поднять зарплаты преподавателям и ученым вузов, научно-исследовательских институтов и решить проблему с нехваткой общежитий для студентов, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий, многие страны приступили к созданию собственных «кремниевых долин», «наука превратилась в гигантскую индустрию, формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень», и Казахстан не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции.

«Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена», – подчеркнул Токаев.

По мнению президента, в Казахстане остро ощущается нехватка высококлассных технических кадров, хотя в последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям.

«В стране из 610 тысяч студентов 112 тысячи сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест», – привел он статистику.

Вместе с тем Токаев акцентировал внимание на развитии качественного и доступного образования, напомнив, что в стране был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Президент подчеркнул, что эта работа должна продолжиться и заявил, что «не будет никаких послаблений, потому что стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения, в обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома».

Говоря о внедрении передового международного опыта в отечественных вузах, Токаев анонсировал открытие в стране ряда филиалов зарубежных вузов.

«В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования», – заявил он.

Помимо этого, Токаев считает важным внедрение открытой модели науки, поскольку это даст возможность университетам тесно сотрудничать с частным сектором. Он напомнил, что правительство разрабатывает способы вовлечения в это бизнеса путем предоставления налоговых льгот, и подчеркнул, что очень важно мотивировать бизнес вкладывать средства в исследовательские проекты.

«Необходимо стимулировать частные компании занимающимся недропользованием, вкладывать свои средства в проекты научных исследований. Для этого также необходимо совершенствовать законы и вносить соответствующие изменения», – считает глава государства.

Еще одним способом реализации такой стратегии, по мнению президента, являются эндаумент-фонды. Он напомнил, что поручил создать при КазНТУ имени Сатпаева научно-исследовательский хаб новых технологий, инфраструктурой которого могут пользоваться все технические учебные заведения.

«Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов. Эту проблему можно решить, включив хабы в категорию инвестиционных проектов государства», – заявил Токаев.

При этом, по мнению президента, следует повышать престиж педагога. В этой связи он поручил правительству проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года.

Также глава государства призвал уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.

«Сегодня в Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысячи студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. Более того, с каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов. Правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий. В первую очередь необходимо привести в порядок ситуацию в Алматы», – поручил президент.