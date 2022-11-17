КНБ сообщил о пресечении массовых беспорядков в день выборов

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании членов преступной группы, которые планировали массовые беспорядки в Казахстане в день выборов президента.

«17 ноября комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября. В результате специальной операции задержаны 7 человек», - говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование по ч.2 ст.179 и ч.1 ст.272 Уголовного кодекса РК.

По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства, утверждают в КНБ.

«С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации», - заявили в комитете нацбезопасности.

По данным КНБ, члены группы организовали схрон оружия – автомата Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для «коктейлей Молотова», канистры с бензином, рации, а также оборудование, так называемые «бутылкометы», с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова».

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит.