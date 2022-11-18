Суд Гааги вынес приговор по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году

Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о крушении пассажирского Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Как сообщает DW , трое подсудимых, включая одного из экс-лидеров «ДНР», заочно приговорены к пожизненному заключению.

На скамье подсудимых оказались бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» Игорь Гиркин, генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Вина Гиркина, Харченко и Дубинского доказана. С Пулатова обвинения были сняты. Сами обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Следствием установлено, что все четверо способствовали прибытию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», которым был сбит самолет – и это доказано судом, из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв «ключевую роль в убийстве 298 человек». Суд также признал доказанным, что ракета была выпущена с поля близ поселка Первомайский. В суде также были продемонстрированы данные спутников и радаров, фото- и видеосъемки того, как ЗРК транспортировали к месту выстрела и обратно, а также свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между причастными к катастрофе.

Кроме этого, виновные обязаны выплатить родственникам погибших 16 млн евро в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу. Если этого не произойдет, то компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.

Пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит ракетой. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. После трагедии Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина создали совместную международную следственную группу. Ее эксперты пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной ЗРК «Бук», который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам.