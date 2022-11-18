Суд над Каримом Масимовым начался в столице

«Да, подтверждаем информацию, сегодня (начался суд - В.)», - сказала пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова.

При этом, она не стала уточнять, суд начался с утра или после обеда, подчеркнув «какая разница, в рабочее время начинаются процессы, как обычно, начался процесс, другой информации не будет».

Напомним, Карим Масимов, руководивший КНБ с 2016 года, был арестован во время январских событий. Он подозревается в их организации. При этом дело было засекречено с самого начала расследования, следствие не пояснило, почему Масимову и одному из его замов – Ануару Садыкулову, помимо обвинения в попытке захвата власти, предъявлены обвинения в госизмене.

Адвокаты Масимова добились рассмотрения вопроса о законности его задержания рабочей группой Совета ООН по правам человека.

7 ноября в генеральной прокуратуре сообщили, что дело передано в суд и будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно».

Обвиняемые экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду по статьям о государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти (ч.3 ст.179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст.362 УК). Бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин – за насильственный захват власти (ч.3 ст.179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст. 362 УК). Еще один экс-заместитель главы КНБ Марат Осипов, а также бывший заместитель начальника департамента КНБ Акипов и бывший начальник управления КНБ Бекмурат – по различным частям ст. 362 УК.