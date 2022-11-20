Турция сообщила о проведении антитеррористической операции на севере Ирака и Сирии

Как сообщает агентство «Анадолу», Минобороны опубликовало в Twitter первые кадры воздушной операции, заявив, что «гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями».

Ведомство отмечает, что северные части Ирака и Сирии используются террористами PKK/KCK/YPG в качестве баз для атак против Турции. По информации министерства, операция «Пендже-Килит» проводится в соответствии с правом на самооборону, согласно 51 статьи Устава ООН, с целью уничтожения терроризма в его зародыше.

Напомним, что Турция считает Рабочую партию Курдистана причастной к теракту в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек, пострадали более 80. По делу о взрыве на пешеходной улице задержаны несколько десятков человек, в причастности к теракту, среди прочих, подозревается гражданка Сирии. Кроме этого, по делу о теракте в Стамбуле в Болгарии задержаны пять человек, которых подозревают в содействии исполнителям в логистике и коммуникациях.