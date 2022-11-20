Токаев анонсировал изменения в составе правительства

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в столичном Дворце школьников. После голосования он ответил на вопросы журналистов, в частности анонсировал изменения в составе правительства после парламентских выборов и выразил уверенность, что к этим выборам появятся новые партии.

«Что касается политической перезагрузки, об этом я говорил, политические реформы нужно продолжать. В противном случае будет застой. С другой стороны, по закону, после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года я сделаю специальное заявление. Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства и других ведомств, конечно, будут произведены», - сказал он отвечая на вопрос касательно проведения парламентских выборов.

Отвечая на вопрос Власти по предстоящим выборам в парламент, а именно, что есть риск того, что будут те же игроки, поскольку ни одной новой партии в стране до сих пор не зарегистрировано, Токаев отметил, что этот процесс идет.

«Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идет. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе, ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе переставляющие оппозиционные взгляды», - сказал он.