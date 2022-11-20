Казахстан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику — Токаев

Казахстан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику и придерживаться устава ООН, заявил в воскресенье журналистам президент Касым-Жомарт Токаев в ходе голосования на избирательном участке.

«Казахстан с учетом геостратегической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более $300 млрд, учитывая, что на нашем рынке работают крупнейшие транснациональные мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику», - заявил Токаев.

Он напомнил о своих неоднократных заявлениях, что Казахстан должен быть привержен уставу ООН и проводить мирную внешнюю политику. «Этим мы и будем заниматься», - пообещал глава государства.