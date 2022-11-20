Почти 23,4% казахстанцев уже проголосовали на выборах – ЦИК

По данным, представленным областными избирательными
комиссиями, а также комиссиями, городов республиканского значения и столицы на
10:05 утра воскресенья, на выборах президента Казахстана проголосовали 23,37 %
от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает ЦИК.
Самая высокая явка, по данным Центризбиркома, наблюдается в Карагандинской области – 32,27%. Далее следуют Шымкент – 30,92 %, Кызылординская область – 29,41 %, Павлодарская область – 27,90 %, Улытауская область – 27,81%, Северо-Казахстанская область – 27,33 %, Туркестанская область – 27,03 %, Костанайская область– 26,97 %, Актюбинская область – 26,66 %, Абайская область – 25,64 %, Жетысуская область – 25,58 %, Мангистауская область – 25,20 %, Атырауская область – 25,03 %, Жамбылская область – 23,27 %, Восточно-Казахстанская область – 23,17 %, Акмолинская область – 21,21 %, Западно-Казахстанская область – 20,86 %, Алматинская область – 20,12 %.
Самая низкая явка отмечается в Астане – 13,73 %, а также в Алматы – 8,42 %.