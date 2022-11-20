Почти 23,4% казахстанцев уже проголосовали на выборах – ЦИК

По данным, представленным областными избирательными комиссиями, а также комиссиями, городов республиканского значения и столицы на 10:05 утра воскресенья, на выборах президента Казахстана проголосовали 23,37 % от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает ЦИК.