Общественный фонд «Еркіндік қанаты» сообщил о нарушении прав наблюдателей

Общественный фонд «Еркіндік қанаты» спустя три часа после начала голосования на выборах сообщил о давлении на своих наблюдателей, ограничениях и нарушениях их прав.

«Из того, что мы зафиксировали к 10.00: их не пускали на участки, не сообщали количество избирателей и бюллетеней, ограждали и ограничивали обзор, запрещали передвигаться по участку, а в Алмате на 105 участке наблюдателя даже не выпускают в туалет. Также нашего наблюдателя удалили с 375 участка в Астане, причину в акте не указали. К нему выехала мониторинговая группа», - говорится в сообщении фонда в Instagram.

Фонд также заявил, что нарушения происходят в разных городах Казахстана: Астана, Алматы, Караганда, Тараз, Темиртау, Павлодар, Усть-Каменогорск.