Лига молодых избирателей сообщила о низкой явке и нарушениях на участках по стране

Лига молодых избирателей сообщила об очень низкой явке и нарушениях на участках, где наблюдают ее представители в 16 городах.

«На 90 участках ЛМИ в 16 городах на 10 утра проголосовали 9 060 человек (0,08%). Официальная явка, по сообщению ЦИК, составила на 10 утра 24,7% по стране. Лига также обнаружила 25 нарушений закона о выборах. Алматы: 16 нарушений, Астана: 6 нарушений, Оскемен: 3 нарушения», – говорится в сообщении Лиги в Instagram.

Представители Лиги молодых избирателей отмечают, что самое большое количество нарушений на участках связаны с ограничением прав наблюдателей – 16 случаев. Больше всего таких нарушений в Астане.

Также наблюдатели привели примеры нарушений: в Алматы – выдача бюллетеней без подписи члена избирательной комиссии, ограничения в передвижении наблюдателей; в Астане – это также ограничение в передвижении наблюдателей, запрет на фото- и видеосъемку; в Усть-Каменогорске – непредоставление наблюдателем информации о количестве избирателей и протокола об открытии, а также давление на наблюдателя со стороны избиркома.