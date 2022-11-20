В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

На всей территории Казахстана завершилось голосование на президентских выборах. Как сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, по предварительным данным, явка составила 69,43%.

«На 22:00 часа бюллетени получил 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа избирателей, включенных в списки для голосования», - озвучил предварительные данные Петров.

В частности, по предварительным данным, в Абайской области проголосовали 80,18% избирателей, в Акмолинской области – 78,87%, в Актюбинской области – 72,81%, в Алматинской области – 72,10%, в Атырауской области – 70,87%, в Западно-Казахстанской области – 68,67%, в Жамбылской области – 79,57%, в Жетысуской области проголосовали 81,42% избирателей, в Карагандинской области – 78,39%, в Костанайской области – 79,28%, в Кызылординской области – 81,07%, в Мангистауской области – 66,99%, в Павлодарской области – 77,58%, в Северо-Казахстанской области – 79,01%, в Туркестанский области – 80,37%, в Улытауской области – 75,48%, в Восточно-Казахстанской области – 79,49%. В столице явка составила 48,60%, в Алматы – 28,72% и в Шымкенте – 59,79%.

Голосование продолжается на 44 избирательных участках, расположенных за пределами Казахстана. Итоговую статистику ЦИК обещает предоставить в понедельник.